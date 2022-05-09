Состоялся парад катастрофы России – Арсений Яценюк о Дне победы в Москве

Парадом крушения России назвал премьер-министр 2014-2016 годов Арсений Яценюк празднование Дня победы на Красной площади в Москве.
"Пустая речь Путина официально засвидетельствовала, что у него нет никаких побед", – написал в Facebook глава Киевского форума безопасности.
"Нет ничего, что могло бы прозвучать убедительно на фоне позорного побега захватчиков под ударами украинских защитников из-под Киева, Чернигова, Сум, стойкости Мариуполя, утопленной "Москвы", почти 26 тысяч погибших оккупантов.
Сегодня в москве состоялся парад крушения россии", – написал Арсений Яценюк.
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