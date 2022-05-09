Відбувся парад катастрофи Росії – Арсеній Яценюк про День перемоги у Москві

Нескорені

Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”

Історія героїні