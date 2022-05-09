Відбувся парад катастрофи Росії – Арсеній Яценюк про День перемоги у Москві

Парадом катастрофи Росії назвав прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк святкування Дня перемоги на Красной площі у Москві.
"Порожня промова Путіна офіційно засвідчила, що у нього немає жодних перемог", – написав у Facebook голова Київського безпекового форуму.
"Немає нічого, що могло б прозвучати переконливо на фоні ганебної втечі загарбників під ударами українських захисників з-під Києва, Чернігова, Сум, стійкості Маріуполя, потопленої "Москви", майже 26 тисяч загиблих окупантів.
Сьогодні у москві відбувся парад катастрофи росії", – написав Арсеній Яценюк.
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