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Відбувся парад катастрофи Росії – Арсеній Яценюк про День перемоги у Москві

Сергій Пономаренко Сергій Пономаренко
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9 травня, 23:33
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У Путіна немає жодних перемог і це засвідчила його промова, відзначив голова Київського безпекового форуму
Порожня промова Путіна засвідчила, що він не має жодних перемог, заявив Арсеній Яценюк
Порожня промова Путіна засвідчила, що він не має жодних перемог, заявив Арсеній Яценюк / Фото: сайт Кремля, Колаж: Сьогодні

Парадом катастрофи Росії назвав прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк святкування Дня перемоги на Красной площі у Москві.

"Порожня промова Путіна офіційно засвідчила, що у нього немає жодних перемог", – написав у Facebook голова Київського безпекового форуму.

"Немає нічого, що могло б прозвучати переконливо на фоні ганебної втечі загарбників під ударами українських захисників з-під Києва, Чернігова, Сум, стійкості Маріуполя, потопленої "Москви", майже 26 тисяч загиблих окупантів.

Сьогодні у москві відбувся парад катастрофи росії", – написав Арсеній Яценюк.

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Наталія Степанівна Гошта - 96-річна жінка з Рівненщини стала "Почесним волонтером України". Вона постійно дбає про українських захисників, а зараз у власному будинку дала притулок сім'ї з Маріуполя. У 1942 році її 17-річною вивезли на примусові роботи до нацистської Німеччини. 1945-го пішки повернулася до рідного села. А зараз, в дні пам’яті і перемоги над фашизмом, каже: "Пережила Гітлера – переживу і Путіна!”
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