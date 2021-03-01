"Совет да любовь": Гордон отжег три раза за минуту (видео)

Один из самых известных украинских журналистов Дмитрий Гордон снова отличился своими фирменными шутками в стиле "Барак? Обама!".
В разговоре с ведущим белорусского оппозиционного YouTube-канала "Страна для жизни" Евгением Соленковым он за минуту выдал три шутки, способные со временем превратиться в мемы.
У работников пера произошел следующий диалог:
- Не будем вас задерживать, но есть один вопрос…
- И за это вам спасибо. А то видите в Беларуси как задерживают.
- Это да. Но точно не так долго! Один вопрос. Такой, наверное, личный, интересный. Нужен ваш совет…
- Совет да любовь.
- Да, на этом можно и закончить. Спасибо большое, Дмитрий, но я все-таки уточню. Я наблюдаю за вашей работой очень давно, слежу за вами…
- Я знал, что за мной кто-то следит.
March 1, 2021
Напомним, ранее Гордон объяснил знаменитую шутку про Обамуна интервью с российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, который во время тюремного заключения сидел в бараке. Он заверил, что это не было домашней заготовкой.
Также сообщалось, что детективы телешоу "Маски", выходящего на канале "Украина", узнали в образе "Мольфара" Дмитрия Гордона.
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