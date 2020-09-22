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Спасатели предупредили украинцев о чрезвычайной пожарной опасности

22 сентября, 09:27

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В зоне риска почти вся страна

Из-за преимущественно теплой и сухой погоды в Украине спасатели предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности. Сегодня, 22 сентября, только несколько регионов не попали в зону риска.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, предупреждение касается жителей всех областей, кроме Волынской, большинства районов Закарпатской и Черниговской областей.

Ранее мы сообщали, что лесной пожар в Херсонской области, который распространился на 20 гектаров, тушили с воздуха. С огнем боролись более сотни спасателей. К тушению пожара привлекались 104 человека и 32 единицы техники, в том числе два самолета Ан-32П, два пожарных танка и вертолет ВСУ с водосливным устройством.

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Также напомним, 2 сентября в Харьковской области произошел масштабный пожар – пламя охватило лес между поселками Клугино-Башкировка и Кочеток в Чугуевском районе. Затем огонь распространился на села Гряниковка и Горобьевка. По словам очевидцев, огонь поднялся на высоту 11-этажного дома. В результате этих пожаров в Харьковской области полностью сгорело одно из сел.

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