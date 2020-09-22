Какой будет погода 22 сентября: синоптики порадовали прогнозом (карта)

Сегодня в Украине не будет осадков

В Украине сегодня, 22 сентября, ожидается солнечная и теплая погода.

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Как сообщили в Укргидрометцентре, в западных областях температура воздуха установится на уровне 23-25 градусов тепла. Ветер южный, местами порывы до 8 м/с.

На востоке страны столбики термометров покажут 22-24 градуса тепла. А в северных областях температура воздуха установится на уровне 23-25 градусов с отметкой плюс.

Теплее всего будет на юге Украины – до 25 градусов тепла. На всей территории страны будет преобладать переменная облачность, без осадков.

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Ранее мы сообщали, что синоптик Наталка Диденко рассказала, как изменится погода в течение недели. Только украинцы укутались в куртки, как снова придется доставать футболки.

Также напомним, Диденко рассказала, когда в Украину придут "арктические" заморозки. В ближайшие дни средняя суточная температура воздуха снизится на 10-12 градусов.

Кроме того, начало осени в Киеве ознаменовалось новым погодным рекордом – ночь 1 сентября стала самой теплой за 140 лет наблюдений.

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