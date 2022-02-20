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"Спите, братья мои". В Сети нашли трогательную песню погибшего на Донбассе военного – видео

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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20 февраля, 11:53
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Капитан Антон Сидоров написал песню, которая все годы войны разрывала сердца многих украинцев – после смерти бойца ее снова распространили в Сети
Антон Сидоров написал песню "Спите, братья мои"
Антон Сидоров написал песню "Спите, братья мои" / Фото: Коллаж: Сегодня

19 февраля на Донбассе во время обстрела погиб 35-летний разведчик, капитан ВСУ Антон Сидоров. В Сети напомнили, что именно он написал песню "Спите, братья мои", посвященную погибшим украинским защитникам.

О песне военного вспомнили офицер ВСУ Анатолий Штефан и бывший замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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"Теперь капитан Антон Сидоров сам навсегда уснул, отдав свою жизнь, защищая Родину. Без отца осталось трое дочерей. Вечная тебе память, Антон", – написал Геращенко.

Впервые украинский военный исполнил свою песню несколько лет назад вместе со своим побратимом.

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"Твоя песня "Спите братья мои" все годы войны просто разрывала сердца многих украинцев. Вечная тебе память и вечная слава, Варяг. Не верю...Проклятая война", – добавил Штефан.

Что известно о погибшем бойце

Капитан Сидоров одним из первых встал на защиту страны в самом начале войны в составе 72-й ОМБр.

19 февраля во время очередного обстрела боевиков на Донбассе погибли 2 военных, еще 4 были ранены. Одним из погибших был украинский разведчик, капитан Антон Сидоров. Он служил в 30 ОМБр.

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У военного остались три дочери – десяти, шести и одного года. Он получил осколочное ранение в голову, не совместимое с жизнью.

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