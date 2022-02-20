"Спіть, брати мої". У Мережі знайшли зворушливу пісню загиблого на Донбасі військового – відео

Капітан Антон Сидоров написав пісню, яка всі роки війни розривала серця багатьох українців – після смерті бійця її знову поширили у Мережі

Антон Сидоров написав пісню "Спіть, браття мої" / Фото: Колаж: Сьогодні

19 лютого на Донбасі під час обстрілу загинув 35-річний розвідник, капітан ЗСУ Антон Сидоров. У Мережі нагадали, що саме він написав пісню "Спіть, брати мої", присвячену загиблим українським захисникам.

Про пісню військового згадали офіцер ЗСУ Анатолій Штефан та колишній заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Тепер капітан Антон Сидоров сам назавжди заснув, віддавши своє життя, захищаючи Батьківщину. Без батька залишилося троє дочок. Вічна тобі пам'ять, Антоне", – написав Геращенко.

Вперше український військовий виконав свою пісню кілька років тому разом із своїм побратимом.

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"Твоя пісня "Спіть брати мої" всі роки війни просто розривала серця багатьох українців. Вічна тобі пам'ять і вічна слава, Варяг. Не вірю...Клята війна", – додав Штефан.

Що відомо про загиблого бійця

Капітан Сидоров одним із перших став на захист країни на початку війни у складі 72-й ОМБр.

19 лютого під час чергового обстрілу бойовиків на Донбасі загинули 2 військові, ще 4 були поранені. Одним із загиблих був український розвідник, капітан Антон Сидоров. Він служив у 30 ОМБр.

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У військового залишилися три дочки – десяти, шести та одного року. Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне із життям.