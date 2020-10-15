Спор из-за программистов: Украина ответила на обвинения Беларуси

Украина ответила на критику Беларуси из-за продления срока пребывания белорусских IT-специалистов в нашей стране.

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Об этом говорится в заявлении спикера Министерства иностранных дел Екатерины Зеленко.

По ее словам, "Украина отвергает обвинения Минска в недружественных действиях".

Как отметила дипломат, "еще до начала кризиса в Беларуси движение между нашими странами было максимально свободным, а межчеловеческие и бизнес контакты все крепли".

Она отметила, что Украина всегда будет приветствовать в людей, которые хотят реализовать себя в нашем государстве.

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Ранее Министерство иностранных дел Беларуси вручило ноту протеста украинскому послу Игорю Кизиму. Причиной этому стал указ президента Владимира Зеленского о продлении срока пребывания белорусских IT-специалистов в Украине.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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