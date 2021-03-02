Українська
$ 28
33,72
  1. Последние новости Украины

Спроси у доктора: как мутация COVID-19 повлияет на вакцинацию

2 марта, 18:14

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Алла Мироненко присоединилась к проекту Фонда Рината Ахметова

Украинские ученые начали исследовать коронавирус на Прикарпатье, чтобы понять, есть ли там британские мутации и изменился ли вирус за последние два месяца.

Реклама

Заведующая отделом респираторных и вирусных инфекций Института эпидемиологии имени Громишевського Алла Мироненко в рамках проекта "Спроси у доктора" рассказала, повлияет ли мутация коронавируса на эффективность вакцинации.

"Вирус изменился, а вакцина сделана к старому штамму. И если вакцина не работает против нового штамма, значит это уже критические изменения", – говорит Алла Мироненко.

В то же время она уверяет, что вакцина, завезенная в Украину, работает против всех штаммов коронавируса.

Последние исследования в январе показали, что британского вируса в Украине не было. Как ситуация изменится дальше – неизвестно. А по поводу детей, то им делать прививки не стоит, говорит специалист.

"Проект Фонда Рината Ахметова, конечно, очень важный для всех с целью просвещения населения. Этот проект поможет правильно принять решение – вакцинироваться или нет, например, что нужно вовремя обратиться к врачу, а не ждать, пока само пройдет. То есть в итоге это должно помочь увеличить продолжительность жизни в нашей стране и сократить смертность от инфекционных в том числе болезней", – говорит Алла Мироненко.

Записи трансляций с медиками можно посмотреть на страницах Фонда Рината Ахметова в YouTube и Facebook.

Видео: Сегодня
Реклама

Напомним, в рамках проекта "Спроси у доктора" эпидемиолог Олег Рубан рассказал, был ли эффективным зимний локдаун.

А глава Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров дал советы, как преодолеть коронавирус без лекарств.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вирус ученые вакцина мутации Фонд Рината Ахметова
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проезд
Что изменится с 1 марта: пенсии, кредиты, цены на проездЭкономика
"Не буду покрывать негодяев": Кулеба срочно отозвал в Киев двух дипломатовВласть
"Совет да любовь": Гордон отжег три раза за минуту (видео)Украина
Антициклон
Антициклон "Жаклин" несет нам солнце и тепло до +15 : синоптик порадовала прогнозомУкраина
В Одессе медики пожаловались на побочные эффекты после вакцинации от COVID-19
В Одессе медики пожаловались на побочные эффекты после вакцинации от COVID-19Одесса
"Аннексию невозможно признать": у Путина отреагировали на слова Байдена о КрымеВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять