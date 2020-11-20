"Спроси у доктора": как здоровый образ жизни помогает побороть коронавирус

Врач-инфекционист рассказала о простых вещах, которые укрепят иммунитет в период пандемии

От болезней спасает здоровый образ жизни и полезные привычки. Об этом говорят специалисты, участвующие в онлайн-проекте "Спроси у доктора", который организовал Фонд Рината Ахметова.

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Десятилетняя Ника из Броваров Киевской области прекрасно знает, как пользоваться антисептиком и когда следует надевать маску. Впрочем, лучше всего от любых вирусов защищает иммунитет, считают в семье Карбовских.

"Мы ведем здоровый способ жизни, дети и я ходим в бассейн, средний сын ходит на футбол, я регулярно делаю пробежки. И считаю, что укрепление иммунитета – лучшая борьба с вирусами", – говорит мама троих детей Ксения Карбовская.

Видео: Сегодня

Того же мнения – врачи. Профилактика коронавируса – это не только соблюдение дистанции и требований карантина. Сопротивляемость болезни в первую очередь зависит от наших повседневных привычек.

"Это, в частности, зависит, начиная от количества сна и заканчивая уровнем стресса, двигательной активности, даже того, что ест пациент. От этих всех вещей зависит, насколько наш организм вообще способен адаптироваться и адекватно реагировать на какие-то внешние неблагоприятные факторы", – объясняет заведующая первого инфекционного отделения Киевской клинической больницы № 17 Светлана Гук.

Поддержать организм можно еще и витаминами. Однако употреблять их лучше после консультации с врачом. Он сначала определит: нуждаетесь ли вы в них, и если да – то назначит оптимальную дозировку.

"Витамин D – потрясающе хорошая молекула, еще в доковидные времена она переживала свой бум популярности. Большинство населения находятся в откровенном дефиците этого витамина", – говорит Светлана Гук.

Во время онлайн-встречи в рамках проекта Фонда Рината Ахметова "Спроси у доктора" со Светланой Гук обсуждали эти и другие вопросы лечения и профилактики коронавируса. Одним из важнейших мер является простое проветривание, говорит врач.

"Если нет сквозняков, пусть будет немного прохладно, но воздух должен циркулировать – тогда у вас будет меньше риска. Обязательно проветривайте помещение, вот прямо так фанатично не проветривайте, но со смыслом", – говорит заведующая первого инфекционного отделения киевской клинической больницы № 17.

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"Спроси у доктора" – это понятные ответы на сложные вопросы. Встречи с ведущими специалистами – иммунологами, анестезиологами, инфекционистами – на онлайн-площадках Фонда Рината Ахметова проходят еженедельно.

"Эпидемия коронавируса в значительной степени сказалась на жизни общества, а также оказала информационное влияние. Мы ежедневно видим очень много недостоверной, ложной информации относительно лечения эпидемии. Именно поэтому Фонд Рината Ахметова совместно с телеканалом "Украина" реализует проект "Спроси у доктора", – заявляет директор департамента коммуникаций Фонда Рината Ахметова Юлия Ершова.

Поэтому специалисты советуют сохранять спокойствие и получать информацию только из надежных источников.

"Нагонять панику – это не лучшее, что мы можем сделать для своего здоровья. Поэтому, конечно, иметь достоверную информацию, из достоверного источника и дает тебе нужные советы – это очень важно", – говорит мама троих детей Ксения Карбовская.

Еженедельно понятные ответы на сложные вопросы будут давать ведущие иммунологи, анестезиологи, реаниматологи и инфекционисты страны. Следить за трансляциями можно на странице Фонда Рината Ахметова в Facebook.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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