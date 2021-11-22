Средний чек украинца. Сколько продуктов можно купить на 230 грн

Средний чек украинцев при оплате покупок в магазинах вырос за год на 9 гривень

Украинцы тратят разные суммы за один поход в продуктовый магазин

В Нацбанке посчитали, что 232 гривни – это сумма среднего чека украинца на закупках в магазине. Но в исследовании не сказано, сколько походов в магазин совершает данный украинец в течение дня.

Корреспондентка "Сегодня" Татьяна Гаврилюк отправилась за закупками и попыталась уложиться в средний чек по версии НБУ.

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"Хотя бюджет и небольшой, но надеюсь, тележку немного заполнить удастся. Ведь не по экзотику дорогую иду, а за базовыми продуктами. Вот, например, куриные яйца: 35, 37, 40 гривень. Беру не слишком дорогие – уже и так почти пятая часть суммы. А в тележке – только один продукт", – рассказывает корреспондентка.

Также Татьяна взяла сахар, который стоит 30 грн. Впереди гречка, цена которой 77 гривень. Есть и более дешевая, конечно.

"48 гривень, но не килограмм, а 800 грамм. Беру средней цены. И уже минус 125 гривень из моего бюджета. А по списку еще масло. Литр масла стоит 70 гривен. В тележку кладу еще хлеб и молоко", – отметила журналистка.

Это все, что удалось приобрести нашей корреспондентке. Также она поинтересовалась у покупателей: сколько они оставляют денег за один поход в продуктовый.

Каждый называет разные суммы – кто-то оставляет 150 гривень, а кто-то и 1000.

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"Тем временем опытная кассирша, глазом бросив на мой товар, вердикт свой вынесла сразу. Говорит, в 230 гривень – не укладываюсь", – говорит Татьяна Гаврилюк.

Она добавила, что в 230 гривень не уложилась, а купила на 21 гривню больше.



Свои закупки наша корреспондентка показала покупателям.

"Ужас, ужас, ужас. У вас даже мясного ничего нет", – отвечает покупатель.

Но с таким бюджетом на мясо можно не рассчитывать. Так же и на рыбу.

В украинских супермаркетах подорожали важные продукты

В украинских супермаркетах изменили цены на популярные продукты – молоко, яйца и сахар. Они заметно подорожали.

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Куриные яйца

Цена на яйца торговой марки "Квочка" – 36,23 грн/10 шт., а в октябре они стоили 35,87 грн/шт. Куриные яйца "Ясенсвіт" можно купить в среднем за 35,50 грн/10 шт., а в прошлом месяце – за 35,20 грн/10 шт.

Сахар

По сравнению с прошлым месяцем подорожал и сахар. Сейчас он стоит 27,20 грн/кг, в октябре – 26,55 грн/кг.

А если покупать упаковку весом 3 кг, то ее цена – 85,50 грн, а еще месяц назад была 81,44.

Молоко

Несмотря на то что для украинцев в целом дорожают продукты, за последний месяц подешевело молоко. Если в прошлом месяце продукт от "Простоквашино" стоил 29,50 грн/л., то сейчас – 28,20 грн/л, а в Auchan можно приобрести даже за 26,90.

Молоко "Яготинское" (900 мл) сейчас можно купить за 32,39 грн/л, Auchan – за 29,20 грн/л, Metro – за 28,90 грн/л. А в прошлом месяце оно стоило 31,28 грн/л.

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