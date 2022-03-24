США и Турция официально обвинили РФ в военных преступлениях в Украине

Страны требуют от России немедленного прекращения огня в Украине

Военные действия продолжаются уже месяц / Фото: "Сегодня"

В США и Турции приняли официальное решение, что российская армия совершила военные преступления в Украине. В администрации президента Джо Байдена отметили, что будут сотрудничать с другими странами для преследования правонарушителей.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет abcnews.

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"Сегодня я могу объявить, что на основе имеющейся в настоящее время информации правительство США оценивает, что военнослужащие Российской Федерации совершили военные преступления в Украине", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь США сообщил, что оценка была основана на "тщательном обзоре" публичных и разведывательных источников с момента начала вторжения России в Украину в прошлом месяце.

Он добавил, что США поделятся этой информацией с союзниками, партнерами и международными учреждениями, которым поручено расследовать обвинения в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

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С аналогичным обвинением выступил постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу.

"Турция никогда не смирится с этим, мы призываем к немедленному прекращению огня. В этой войне не может быть победителей. Эта война не должна была начинаться, и немедленно должна прекратиться. Россия должна прекратить агрессию против этой страны, они должны немедленно покинуть территорию суверенного государства без всяких условий", – подчеркнул Фердиун Синирлиоглу.

Окружение Путина готовит заговор

В Главном управлении разведки Минобороны заявили, что в бизнес-политической элите России формируется группа, оппозиционная президенту Владимиру Путину. Ее цель – скорейшее отстранение Путина от власти и восстановление экономических связей с Западом, разрушенных из-за войны в Украине.

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"Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника Путина директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в немилость российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – фатальные просчеты в войне против Украины. Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения Украины и состоятельности украинской армии", – сообщили в ГУР.

По данным разведки, Бортников и некоторые другие влиятельные представители российской элиты рассматривают разные варианты отстранения Путина от власти – в частности, отравление, внезапная болезнь или другая "случайность".

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