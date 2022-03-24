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США та Туреччина офіційно звинуватили РФ у військових злочинах в Україні

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24 березня, 09:38
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Країни вимагають від Росії негайного припинення вогню в Україні
Військові дії продовжуються вже місяць
Військові дії продовжуються вже місяць / Фото: "Сегодня"

У США та Туреччині ухвалили офіційне рішення, що російська армія зробила військові злочини в Україні. В адміністрації президента Джо Байдена зазначили, що співпрацюватимуть з іншими країнами для переслідування правопорушників.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише abcnews.

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"Сьогодні я можу оголосити, що на основі інформації, що є в даний час, уряд США оцінює, що військовослужбовці Російської Федерації вчинили військові злочини в Україні", – сказав Блінкен.

Державний секретар США повідомив, що оцінка була заснована на "ретельному огляді" публічних та розвідувальних джерел з моменту початку вторгнення Росії в Україну минулого місяця.

Він додав, що США поділяться цією інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами, яким доручено розслідувати звинувачення у військових злочинах та злочинах проти людства.

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З аналогічним звинуваченням виступив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу.

"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися і негайно повинна припинитися. Росія повинна припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно покинути територію суверенної держави без жодних умов", – наголосив Фердіун Сінірліоглу.

Оточення Путіна готує змову

У Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що у бізнес-політичній еліті Росії формується група, опозиційна президентові Володимиру Путіну. Її ціль – якнайшвидше усунення Путіна від влади та відновлення економічних зв'язків із Заходом, зруйнованих через війну в Україні.

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"Певна частина російської політичної еліти РФ розглядає як наступника Путіна директора ФСБ Олександра Бортнікова. Примітно, що саме Бортніков останнім часом потрапив у немилість російського диктатора. Офіційна причина опали керівника ФСБ – фатальні прорахунки у війні проти України. Саме Бортніков та його відомство за аналіз настроїв населення України та спроможності української армії", – повідомили в ГУР.

За даними розвідки, Бортников та деякі інші впливові представники російської еліти розглядають різні варіанти усунення Путіна від влади – зокрема отруєння, раптова хвороба чи інша "випадковість".

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