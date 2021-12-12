США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев, а в Сети появились фото скандалиста Гогилашвили с президентом – главные новости за ночь

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В обнимку с Зеленским: в Сети появились фото скандалиста Гогилашвили с президентом
В социальных сетях появились фотографии главы государства Владимира Зеленского и замглавы МВД Александра Гогилашвили, который попал в скандал из-за ссоры на блокпосту в Краматорске. Как мы ранее писали, Александр Гогилашвили еще задолго до назначения был знаком с президентом Владимиром Зеленским. Из-за этого в Сети писали об очередном "кумовстве" во власти.
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Дождь вместо снега: Арктика начнет активно таять к концу века
Переключение со снега на дождь произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее, с серьезными последствиями. Сегодня в Арктике выпадает больше снега, чем дождя, но это изменится, как показывают, если мир потеплеет на 3 градуса, пишет The Guardian.
США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев – какие задачи поставлены
По итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным в рабочую поездку по странам, задействованным в урегулировании конфликта на Донбассе, отправляется помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Так не работает. Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов ставить на референдум вопросы Крыма и Донбасса, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "странным".