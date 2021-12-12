Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔥 Ломаченко - Комми: онлайн боя Зломовчання: топ-сериал (обзор) Зломовчання: топ-сериал (обзор) Маска, кто ты? Маска, кто ты? 💸 Тысяча Зеленского
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев, а в Сети появились фото скандалиста Гогилашвили с президентом – главные новости за ночь

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 декабря, 06:44
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Карен Донфрид лично узнает все требования сторон, а Александр Гогилашвили еще задолго до назначения был знаком с президентом Владимиром Зеленским
Карен Донфрид едет в Москву и Киев, а в 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили/ Коллаж "Сегодня"
Карен Донфрид едет в Москву и Киев, а в 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили/ Коллаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

В обнимку с Зеленским: в Сети появились фото скандалиста Гогилашвили с президентом

В социальных сетях появились фотографии главы государства Владимира Зеленского и замглавы МВД Александра Гогилашвили, который попал в скандал из-за ссоры на блокпосту в Краматорске. Как мы ранее писали, Александр Гогилашвили еще задолго до назначения был знаком с президентом Владимиром Зеленским. Из-за этого в Сети писали об очередном "кумовстве" во власти.

Реклама

В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили. Коллаж "Сегодня"
В 2020 году Зеленский наградил Гогилашвили. Коллаж "Сегодня"

Дождь вместо снега: Арктика начнет активно таять к концу века

Переключение со снега на дождь произойдет на десятилетия быстрее, чем предполагалось ранее, с серьезными последствиями. Сегодня в Арктике выпадает больше снега, чем дождя, но это изменится, как показывают, если мир потеплеет на 3 градуса, пишет The Guardian.

Потепление в Арктике может привести к вымиранию животных и наводнениям в Европе
Потепление в Арктике может привести к вымиранию животных и наводнениям в Европе / Фото: Pixabay

Реклама

США отправляют помощника госсекретаря в Москву и Киев – какие задачи поставлены

По итогам переговоров президента США Джозефа Байдена с президентом России Владимиром Путиным в рабочую поездку по странам, задействованным в урегулировании конфликта на Донбассе, отправляется помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Карен Донфрид едет в Москву и Киев / Коллаж "Сегодня"
Карен Донфрид едет в Москву и Киев / Коллаж "Сегодня"

Так не работает. Разумков напомнил Зеленскому, как должен проходить референдум по Донбассу

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот готов ставить на референдум вопросы Крыма и Донбасса, экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает "странным".

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий обозреватель Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Большое обновление сетей
Как экономить с "умными счетчиками"
Включи мозг!
Фото дня

Смотрите! В Карпатах встретили живописное морозное утро

Подробнее
Stop Fake
COVID-19 распыляют самолеты?
Откуда взялись слухи
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Короновирус за неделю

62 962

заболело за неделю в Украине

-17%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.1

Российский рубль (₽)

0.368

Евро (€)

30.68

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять