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СЬОГОДНІ Новини України

США відправляють помічника держсекретаря до Москви та Києва, а в Мережі з'явилися фото скандаліста Гогілашвілі з президентом – головні новини за ніч

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 грудня, 06:44
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Карен Донфрід особисто дізнається про всі вимоги сторін, а Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий з президентом Володимиром Зеленським.
Карен Донфрід їде до Москви та Києва, а у 2020 році Зеленський нагородив Гогілашвілі/ Колаж "Сегодня"
Карен Донфрід їде до Москви та Києва, а у 2020 році Зеленський нагородив Гогілашвілі/ Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, доки спали.

Обійнявшись із Зеленським: у Мережі з'явилися фото скандаліста Гогілашвілі з президентом

В соціальних мережах з'явилися фотографії глави держави Володимира Зеленського та заступника голови МВС Олександра Гогілашвілі, який потрапив у скандал через сварку на блокпосту у Краматорську. Як ми раніше писали, Олександр Гогілашвілі ще задовго до призначення був знайомий із президентом Володимиром Зеленським. Через це в Мережі писали про чергове "кумівство" у владі.

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2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі. Колаж "Сьогодні"
2020 року Зеленський нагородив Гогілашвілі. Колаж "Сьогодні"

Дощ замість снігу: Арктика почне активно танути до кінця століття

Перемикання зі снігу на дощ відбудеться на десятиліття швидше, ніж передбачалося раніше , із серйозними наслідками. Сьогодні в Арктиці випадає більше снігу, аніж дощу, але це зміниться, як показують, якщо світ потеплішає на 3 градуси, пише The Guardian.

Потепління в Арктиці може призвести до вимирання тварин та повеней у Європі
Потепління в Арктиці може призвести до вимирання тварин та повеней у Європі / Фото: Pixabay

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США відправляють помічника держсекретаря до Москви та Києва – які завдання поставлено

За підсумками переговорів президента США Джозефа Байдена із президентом Росії Володимиром Путіним у робочу поїздку країнами, задіяними у врегулюванні конфлікту на Донбасі, відправляється помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

Карен Донфрід їде до Москви та Києва / Колаж "Сьогодні"
Карен Донфрід їде до Москви та Києва / Колаж "Сьогодні"

Тож не працює. Разумков нагадав Зеленському, як має відбуватися референдум щодо Донбасу

Заява президента України Володимира Зеленського, що той готовий ставити на референдум питання Криму та Донбасу, екс-спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає "дивним".

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