США отправят военных экспертов в Украину из-за вторжения РФ – что будут делать

США отправят экспертов и военных аналитиков для расследования военных преступлений во время вторжения России в Украину.
Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.
Генеральный прокурор уточнила, что украинские представители провели онлайн-встречу с работниками Управления глобального уголовного правосудия Госдепа США: послом по спецзаданиях Майклом Козаком, 3-м послом США особых полномочий по вопросам военных преступлений Джоном Клинтом Уильямсоном, старшим советником по политике Давидом Менделом-Энтони и Эммой Гилиган – руководителем направления по Украине.
Далее по теме
"Нам сейчас нужны лучшие специалисты по международному праву и юристы, работавшие с Международным уголовным судом в Гааге", – написала Венедиктова.
Во время встречи представители США заявили, что отправят для помощи нашим прокурорам команду экспертов по расследованию военных преступлений и военных аналитиков.
Ситуация в Украине 26 февраля
- В результате войны России против Украины за более чем двое первых суток погибли 198 гражданских. Среди них трое детей. Кроме того, 1115 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них 33 ребенка.
- На окраине столицы киевляне устроили жесткий прием оккупантам: техника, которая шла на прорыв, попала под шквал коктейлей "Молотова".
- Кроме того, ночью в разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.
- В Киеве по состоянию на 6:00 утра звуки стрельбы слышны в центре города, в частности на улице Богдана Хмельницкого, а также на Караваевых Дачах, Березняках и КПИ. При этом на Печерске звучат как автоматные очереди, так и взрывы.
- Мэр Киева заявил, что в столице нет российских военных, но много диверсионных групп. Столичные власти полностью остановили движение поездов, метро используется как убежище.