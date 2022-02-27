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США відправлять військових експертів в Україну через вторгнення РФ – що робитимуть

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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27 лютого, 00:56
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В Україну приїдуть військові експерти США – про що домовилися представники Генпрокуратури із представниками Сполучених Штатів
/ Фото: Колаж: Сьогодні

США відправлять експертів та військових аналітиків для розслідування військових злочинів під час вторгнення Росії до України.

Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

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Генеральний прокурор уточнила, що українські представники провели онлайн-зустріч з працівниками Управління глобального кримінального правосуддя Держдепу США: послом за спецзавданнями Майклом Козаком, 3-м послом США особливих повноважень з питань військових злочинів Джоном Клінтом Вільямсоном, старшим радником з політики Давидом Менделом та Еммою Гіліган – керівником напрямку по Україні.

"Нам зараз потрібні найкращі фахівці з міжнародного права і юристи, які працювали з Міжнародним кримінальним судом у Гаазі" , – написала Венедіктова.

Під час зустрічі представники США заявили, що відправлять для допомоги нашим прокурорам команду експертів із розслідування військових злочинів та військових аналітиків.

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Ситуація в Україні 26 лютого

  • Внаслідок війни Росії проти України за більш ніж дві перші доби загинули 198 цивільних. Серед них троє дітей. Крім того, 1115 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них 33 дитини.
  • На околиці столиці кияни влаштували жорсткий прийом окупантам: техніка, яка йшла на прорив, потрапила під шквал коктейлів "Молотова".
  • Крім того, вночі у різних районах Києва йшли перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а в районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.
  • У Києві станом на 6:00 ранку звуки стрілянини чути у центрі міста, зокрема на вулиці Богдана Хмельницького, а також на Караваєвих Дачах, Березняках та КПІ. При цьому на Печерську лунають як автоматні черги, так і вибухи.
  • Мер Києва заявив, що у столиці немає російських військових, але багато диверсійних груп. Столична влада повністю зупинила рух поїздів, метро використовується як притулок.

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