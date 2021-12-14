США разместят дополнительные войска в Европе, а ученые выяснили, защищает ли вакцинация от "Омикрона" — главные новости за ночь

США разместят больше войск в Европе в случае нападения России на Украину, а ученые рассказали, защитит ли вакцина от нового штамма коронавируса

В Европе станет больше войск США, а двух доз вакцины от COVID-19 недостаточно для защиты от "Омикрона"/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Белый дом отправит в Европу дополнительные войска – названы условия

Вместо сворачивания программ НАТО в восточно-европейском регионе, о чем мечтает Москва, США там могут разместить свой дополнительный военный контингент. В частности, под предлогом подготовки к вторжению России в Украину.

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В Европе будет больше войск США/Коллаж: "Сегодня"

Меркель блокировала продажу Украине оружия – что не получила наша армия

Уходящая с поста канцлера Германии Ангела Меркель могла лично блокировать поставку оборонительного вооружения в Украину через НАТО. Согласно информации издания BILD, вето ФРГ не дало поставить на вооружение армии Украины 90 противотанковых ружей Barrett M82 из США и 20 противодроновых ружей EDM4S-UA из Литвы.

Украина заплатила США и Литве за современное вооружение, но Германия не дала его поставить/Коллаж: "Сегодня"

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Ученые выяснили, защитят ли нас две дозы вакцины от штамма "Омикрон"

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что двух доз вакцин от коронавируса недостаточно для полной защиты от штамма "Омикрон". Они проанализировали образцы крови людей, которые ранее были вакцинированы препаратами AstraZeneca-Оксфорд или Pfizer-BioNTech.

Оказывается, что двух доз недостаточно для защиты от нового варианта коронавируса/Коллаж: "Сегодня"

Когда в Украине будут продавать антибиотики по электронному рецепту? В Минздраве дали ответ

С 1 апреля 2022 года антибиотики в Украине будут продавать только по электронному рецепту. Страна постепенно откажется от бумажных рецептов на медицинские препараты.

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