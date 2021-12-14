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СЬОГОДНІ Новини України

США розмістять додаткові війська в Європі, а вчені з'ясували, чи захищає вакцинація від "Омікрона" — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
14 грудня, 06:00
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США розмістять більше військ у Європі в разі нападу Росії на Україну, а вчені розповіли, чи захистить вакцина від нового штаму коронавірусу
У Європі побільшає військ США, а двох доз вакцини від COVID-19 недостатньо для захисту від "Омікрона"/Колаж: "Сьогодні"
У Європі побільшає військ США, а двох доз вакцини від COVID-19 недостатньо для захисту від "Омікрона"/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Білий дім відправить до Європи додаткові війська — названі умови

Замість згортання програм НАТО у східноєвропейському регіоні, про що мріє Москва, США там можуть розмістити свій додатковий військовий контингент. Зокрема під приводом підготовки до вторгнення Росії в Україну.

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У Європі буде більше військ США/Колаж: "Сьогодні"
У Європі буде більше військ США/Колаж: "Сьогодні"

Меркель блокувала продаж Україні зброї — що не отримала наша армія

Ангела Меркель, яка йшла з посади канцлера Німеччини, могла особисто блокувати постачання оборонного озброєння в Україну через НАТО. Згідно з інформацією видання BILD, вето ФРН не дало поставити на озброєння армії України 90 протитанкових рушниць Barrett M82 зі США та 20 протидронових рушниць EDM4S-UA з Литви.

Україна заплатила США та Литві за сучасне озброєння, але Німеччина не дала його поставити/Колаж: "Сьогодні"
Україна заплатила США та Литві за сучасне озброєння, але Німеччина не дала його поставити/Колаж: "Сьогодні"

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Вчені з'ясували, чи захистять нас дві дози вакцини від штаму "Омікрон"

Вчені з Оксфордського університету з'ясували, що двох доз вакцини від коронавірусу недостатньо для повного захисту від штаму "Омікрон". Вони проаналізували зразки крові людей, які раніше були вакциновані препаратами AstraZeneca-Оксфорд або Pfizer-BioNTech.

Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанта коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"
Виявляється, що двох доз недостатньо для захисту від нового варіанта коронавірусу/Колаж: "Сьогодні"

Коли в Україні продаватимуть антибіотики за електронним рецептом? У МОЗ дали відповідь

З 1 квітня 2022 року антибіотики в Україні продаватимуть лише за електронним рецептом. Країна поступово відмовиться від паперових рецептів на медичні препарати.

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Електронні рецепти на антибіотики з'являться навесні наступного року/Колаж: "Сьогодні"
Електронні рецепти на антибіотики з'являться навесні наступного року/Колаж: "Сьогодні"

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