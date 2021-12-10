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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

США включатся в переговоры по Донбассу и жуткая находка в Днепропетровской области — главные новости за ночь

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
10 декабря, 06:00
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Байден сообщил Зеленскому, что будет участвовать в переговорном процессе по Донбассу, а в Днепропетровской области нашли тело мужчины без головы
США приняли решение стать участниками урегулирования конфликта на Донбассе, а вблизи железнодорожной станции в Днепропетровской области нашли труп/Коллаж: "Сегодня"
США приняли решение стать участниками урегулирования конфликта на Донбассе, а вблизи железнодорожной станции в Днепропетровской области нашли труп/Коллаж: "Сегодня"

Сайт "Сегодня" собрал самые важные и интересные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Новый формат: США включатся в переговоры по Донбассу

Во время телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским, длившегося 1,5 часа, американский лидер сказал, что он включится в переговорный процесс по Донбассу.

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Байден поговорил с Зеленским и Путиным. Фото: Коллаж "Сегодня"
Байден поговорил с Зеленским и Путиным. Фото: Коллаж "Сегодня"

В Харькове избрали меру пресечения женщине, которая задушила собственного ребенка

В Харькове женщине, которая задушила двухлетнего сына, избрали меру пресечения. После инцидента она выпрыгнула из окна четвертого этажа, но осталась жива.

Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: "Сегодня"
Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы/Коллаж: "Сегодня"

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В центре Киева кортеж элитных автомобилей врезался в легковушку

В Киеве на проспекте Победы кортеж внедорожников и Mercedes-Benz протаранили легковой автомобиль. На место инцидента оперативно приехали три патруля полиции и скорая помощь.

Почему произошло ДТП пока не известно/Коллаж: "Сегодня"
Почему произошло ДТП пока не известно/Коллаж: "Сегодня"

В Днепропетровской области нашли труп мужчины без головы

В Днепропетровской области в поселке Покровское накануне возле железнодорожной станции Мечетная нашли труп без головы. Правоохранители установили личность погибшего.

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Труп обнаружили вблизи железнодорожной станции/Коллаж: "Сегодня"
Труп обнаружили вблизи железнодорожной станции/Коллаж: "Сегодня"

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