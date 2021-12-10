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СЬОГОДНІ Новини України

США включаться в переговори щодо Донбасу та моторошна знахідка на Дніпропетровщині – головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
10 грудня, 06:00
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Байден повідомив Зеленському, що братиме участь у переговорному процесі по Донбасу, а на Дніпропетровщині знайшли тіло чоловіка без голови
США прийняли рішення стати учасниками врегулювання конфлікту на Донбасі, а поблизу залізничної станції на Дніпропетровщині знайшли труп/Колаж: "Сьогодні"
США прийняли рішення стати учасниками врегулювання конфлікту на Донбасі, а поблизу залізничної станції на Дніпропетровщині знайшли труп/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та цікаві новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Новий формат: США включаться у переговори щодо Донбасу

Під час телефонної розмови президента США Джозефа Байдена з президентом України Володимиром Зеленським, яка тривала 1,5 години, американський лідер сказав, що він включиться в переговорний процес щодо Донбасу.

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Байден поговорив із Зеленським та Путіним. Фото: Колаж "Сьогодні"
Байден поговорив із Зеленським та Путіним. Фото: Колаж "Сьогодні"

У Харкові обрали запобіжний захід жінці, яка задушила власну дитину

У Харкові жінці, яка задушила дворічного сина, обрали запобіжний захід. Після інциденту вона вистрибнула з вікна четвертого поверху, але лишилася жива.

Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"
Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі/Колаж: "Сьогодні"

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У центрі Києва кортеж елітних автомобілів врізався у легковик.

У Києві на проспекті Перемоги кортеж позашляховиків та Mercedes-Benz протаранили легковий автомобіль. На місце інциденту оперативно приїхали три патрулі поліції та швидка допомога.

Чому сталося ДТП наразі не відомо/Колаж: "Сьогодні"
Чому сталося ДТП наразі не відомо/Колаж: "Сьогодні"

На Дніпропетровщині знайшли труп чоловіка без голови

На Дніпропетровщині в селищі Покровське напередодні біля залізничної станції Мечетна знайшли труп без голови. Правоохоронці встановили особу загиблого.

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Труп виявили поблизу залізничної станції/Колаж: "Сьогодні"
Труп виявили поблизу залізничної станції/Колаж: "Сьогодні"

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