Украина
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🏅 Олимпиада 2022 📲 Технологии, меняющие жизнь 🚓 ДТП с Трухиным ✌ Переговоры Джонсона и Зеленского
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Стал на ноги за неделю. В каком состоянии раненый солдат во время стрельбы в Днепре (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
2 февраля, 19:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
По словам медиков, еще четверо пострадавших выздоровеют. На данный момент они проходят лечение в больнице

Стал на ноги меньше, чем через неделю. Один из раненых во время стрельбы на "Южмаше" в Днепре буквально выкарабкался с того света.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

Реклама

Нацгвардейца в тяжелом состоянии доставили в больницу с пулевыми ранениями в грудь, руку и бедро. Во время длительной сложной операции ему перелили 3 литра крови.

В настоящее время боец может ходить. Его перевели в отделение политравмы. Еще четверо раненых выздоровеют – говорят врачи.

Что известно о трагедии

  • Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему и открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
  • Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
  • На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
  • Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич, 2001 года рождения. По данным силовиков, он родом из Одесской области.
  • Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
  • После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
  • Национальная гвардия Украины возьмет на себя захоронение погибших в Днепре гвардейцев, а также выделит денежную помощь раненым и выплатит по 1,8 млн грн семьям убитых.
  • Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам одного из них, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.
  • В Днепре избрали меру пресечения Артемию Рябчуку. Ему назначили 60 суток ареста, до 27 марта, без возможности внесения залога. Подозреваемый будет содержаться в СИЗО.

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
«Сегодня» в Telegram Подпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Избранное
Наши авторы
Игорь Серов Выбило окна в 74 квартирах! Мы узнали новые подробности мощного взрыва в Кропивницком Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак В случае агрессии РФ. Готовы ли киевляне защищать столицу – опрос (видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Татьяна Очеретяная Будем платить и за свою тару? Как в Киеве продают пластиковые пакеты после подорожания Татьяна Очеретяная · Редактор Украина Сегодня
Творческая команда
Бустерная доза вакцины от COVID-19
Новости экономики
Ньюсмейкер
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Видео-контент
Новости политики
Скандал с зарплатами полицейских
Новости спорта
Ньюсмейкер
Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Что думают украинцы?
Новинки технологий
Война на Донбассе
Лучшие рецепты
Все новости
Последние новости
Показать еще
Doodle Сегодня
2 февраля. Евгений Гребинка. Ровно 210 лет назад родился Евгений Гребинка, прозаик, поэт, баснописец, издатель, переводчик, меценат, общественный деятель, автор легендарного романса “Очи черные”.
История дня - за минуту
ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Достижения, которые вдохновляют
Почувствуй вкус успеха
Какой будет погода в феврале
Прогноз на целый месяц
Узнать
Пакуем чемоданы!
Куда и как улететь украинцам?
✈️
Узнать
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Опрос
Рекорды Википедии
Топ известных украинцев
Тарас Шевченко
772 515 просмотров
Тарас Шевченко
Леся Украинка
571 087 просмотров
Леся Украинка
372 660 просмотров
267 095 просмотров
262 961 просмотров
1 /2
Больше рекордов
ASMR-проект
10 самых кайфовых звуков зимы
Поймать праздничный вайб
ТОП-вакансии
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще высокий спрос?
Реальная мистика 🎃

Мертвое озеро и село-призрак. Что скрывают самые мистические места Карпат?

Узнать все тайны
Коронавирус за неделю

216 468

заболело за неделю в Украине

+63%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.32

Российский рубль (₽)

0.3695

Евро (€)

31.89

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Что по любви в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто влюбится, женится

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять