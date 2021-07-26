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Кравчук до сих пор в реанимации после операции на сердце

26 июля 2021 18:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Стало известно, в каком состоянии первый украинский президент после хирургического вмешательства

Срочная новость

Срочная новость / Фото: Сегодня

Первый украинский президент Леонид Кравчук до сих пор в реанимации. Политик находится там еще с конца июня, тогда ему сделали операцию на сердце.

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Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает 24 канал.

Пока других подробностей о состоянии здоровья первого украинского президента и главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе нет.

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Напомним, политика прооперировали еще 29 июня. Из-за этого он впервые за много лет пропустил торжественное заседание Верховной Рады, проведенное по случаю Дня Конституции. О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.

Также напомним, ранее Леонид Кравчук заявил, что Россия нарушает международный договор о нераспространении ядерного оружия, потому что не допускает инспекторов МАГАТЭ на временно оккупированные территории.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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