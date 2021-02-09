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Степанов пообещал бесплатный доступ к вакцине от COVID для всех украинцев до конца года

9 февраля, 03:16

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Минздрав хочет как можно скорее вакцинировать большинство граждан Украины

Министерство здравоохранения рассчитывает обеспечить бесплатный доступ к вакцине от коронавируса для всех украинцев до конца 2021 года.

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Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из украинских телеканалов.

Министр подчеркнул, что речь идет об обеспечении доступа к вакцине, а не об обязательной прививке, поскольку вакцинация добровольная.

"Мы хотим обеспечить до конца 2021 года для всех граждан бесплатный доступ, но в зависимости от этапов. Понятно, что первые четыре этапа – это граждане, которые входят в различные группы риска – либо по профессиональному признаку, либо по возрасту, либо имеющие сопутствующие заболевания", – уточнил Степанов.

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Он добавил, что в Минздраве хотят как можно скорее вакцинировать большинство граждан Украины.

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Напомним, в Украине планируют вакцинировать препаратом AstraZeneca все категории населения, но в случае получения подтверждающих фактов могут пересмотреть использование этой вакцины для пожилых людей.

Мы также сообщали, что для популяризации кампании по вакцинации украинцев от COVID-19 Министерство здравоохранения помимо первоочередных прививок первым лицам планирует привлекать людей, которые являются авторитетами в обществе.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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