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Степанов рассказал, кто платит за ИФА-тест при плановых госпитализациях

27 сентября, 11:12

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пациент должен иметь направление врача

За ИФА-тест для пациентов, которые готовятся к плановой госпитализации, платит государство.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.

По его словам, лаборатории, которые могут сделать ИФА-тестирование, есть во многих больницах. Степанов уточнил, что человек должен иметь направление на госпитализацию от врача. Также глава Минздрава поручил внести изменения в Программу медицинских гарантий и акцентировать внимание на оплате тестирования.

Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоит сделать ИФА-тест на коронавирус в Киеве.

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Как известно, ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию COVID-19. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.

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Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как пациенты, переболевшие COVID-19, заражаются коронавирусом второй раз:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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