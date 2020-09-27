Степанов рассказал, кто платит за ИФА-тест при плановых госпитализациях

За ИФА-тест для пациентов, которые готовятся к плановой госпитализации, платит государство.
Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга.
По его словам, лаборатории, которые могут сделать ИФА-тестирование, есть во многих больницах. Степанов уточнил, что человек должен иметь направление на госпитализацию от врача. Также глава Минздрава поручил внести изменения в Программу медицинских гарантий и акцентировать внимание на оплате тестирования.
Напомним, ранее мы сообщали, сколько стоит сделать ИФА-тест на коронавирус в Киеве.
Как известно, ИФА-тесты позволяют определить, имеется ли у человека иммунитет к заболеванию COVID-19. В то же время проведение ПЦР-теста показывает, болен ли он COVID-19.
Также смотрите в сюжете "Сегодня" о том, как пациенты, переболевшие COVID-19, заражаются коронавирусом второй раз:
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк