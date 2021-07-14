Страны G7 поддержали украинский закон о Высшем совете правосудия

Члены "Большой семерки" поддержали перезагрузку ВСП. Фото: коллаж "Сегодня"

Послы стран "Большой семерки" поддерживают и приветствуют принятие Верховной Радой Украины закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия. Об этом сообщает Британское председательство в группе послов G7 на своей странице в Twitter в среду, 14 июля.

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"Послы G7 приветствовали принятие закона 5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным", – говорится в сообщении.

Послы также подчеркнули готовность членов "Большой семерки" поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления "высококачественных международных экспертов".

"Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев", – подытожили дипломаты.

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5608 из "пакета судебной реформы" относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.