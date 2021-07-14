Українська
$ 27,32
32,37
  1. Последние новости Украины

Страны G7 поддержали украинский закон о Высшем совете правосудия

14 июля 2021 21:49

Богдан Приходько Богдан Приходько

Члены "Большой семерки" готовы предоставить Украине высококачественных международных экспертов

Члены "Большой семерки" поддержали перезагрузку ВСП. Фото: коллаж "Сегодня"

Члены "Большой семерки" поддержали перезагрузку ВСП. Фото: коллаж "Сегодня"

Послы стран "Большой семерки" поддерживают и приветствуют принятие Верховной Радой Украины закона, предусматривающего перезагрузку Высшего совета правосудия. Об этом сообщает Британское председательство в группе послов G7 на своей странице в Twitter в среду, 14 июля.

Реклама

"Послы G7 приветствовали принятие закона 5068, который закладывает основы для всесторонней реформы Высшего совета правосудия (ВСП). Послы поздравили правительство Украины, парламентариев и гражданское общество, которые сделали это возможным", – говорится в сообщении.

Послы также подчеркнули готовность членов "Большой семерки" поддержать перезагрузку ВСП, в том числе путем предоставления "высококачественных международных экспертов".

"Мы продолжаем помогать Украине осуществлять судебную реформу, которая улучшает качество правосудия для всех украинцев", – подытожили дипломаты.

Не пропусти!
В тренде
Порошенко радостно отреагировал на решение КСУ – победил российские сериалы
Петр Порошенко

Напомним, 14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5608 из "пакета судебной реформы" относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов ВСП.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Рада поддержала предложения Зеленского о судебной реформе – речь о законе о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы вперед
Главный народный синоптик Леонид Горбань о погоде на вторую половину лета, осень, зиму и на годы впередУкраина
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системы
ФОПы будут копить на пенсии после запуска новой системыЭкономика
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июля
Сначала +40, а потом удар стихии: народный синоптик о погоде до конца июляУкраина
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги Мендель
Почему Порошенко больше не станет президентом: новый фрагмент книги МендельВласть
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)
Ветераны-силовики пошли на штурм Рады: видео столкновений с полицией (обновлено)Украина
"Россия была ограблена". Путин назвал Украину "детищем СССР"Власть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять