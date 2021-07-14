Країни G7 підтримали український закон про Вищу раду правосуддя

Члени "Великої сімки" підтримали перезавантаження ВСП. Фото: колаж "Сьогодні"

Посли країн "Великої сімки" підтримують і вітають ухвалення Верховною Радою України закону, що передбачає перезавантаження Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Британське головування в групі послів G7 на своїй сторінці в Twitter в середу, 14 липня.

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"Посли G7 вітають ухвалення закону 5068, який закладає основи для всебічної реформи Вищої ради правосуддя (ВСП). Посли привітали уряд України, парламентаріїв і громадянське суспільство, які зробили це можливим", – йдеться в повідомленні.

Посли також підкреслили готовність членів "Великої сімки" підтримати перезавантаження ВСП, в тому числі шляхом надання "високоякісних міжнародних експертів".

"Ми продовжуємо допомагати Україні здійснювати судову реформу, яка поліпшує якість правосуддя для всіх українців", – підсумували дипломати.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроєкт №5608 з "пакету судової реформи" щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя і діяльності дисциплінарних інспекторів ВСП.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", днями Рада підтримала пропозиції Зеленського про судову реформу – йдеться про закон про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів.