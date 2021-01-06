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Страшно понимать, что это правда: Корбану соболезнуют в связи с гибелью сына

6 января, 08:03

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

В соцсетях массово пишут слова поддержки политику

В соцсетях массово публикуют соболезнования политику и бизнесмену Геннадию Корбану в связи с известиями о гибели его сына.

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Среди тех, кто выразил свою поддержку, ведущая телеканала "Украина 24" Наташа Влащенко, советник главы МВД Зорян Шкиряк, бывшие нардепы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук, глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков. И многие другие.

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Страшно понимать, что это правда: Корбану соболезнуют в связи с гибелью сына

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Как сообщалось, 5 января недалеко от Днепра 16-летние парень с девушкой катались на квадроцикле и упали в реку Мокрая Сура. Квадроцикл с погибшими был обнаружен недалеко от села Новоалександровка в реке. В соцсетях сообщают, что погибшие – сын политика Геннадия Корбана Лев Корбан с одноклассницей.

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ДТП Днепр погиб сын Корбан
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