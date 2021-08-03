Суд по Семенченко и встреча министра экономики с ЕБА – анонсы СЕГОДНЯ

В Киеве продолжится суд по аппеляции в деле Семена Семенченко, а у Алексея Любченко запланирована встреча с Европейской Бизнес Ассоциацией

Суд рассмотрит аппеляцию Семенченко, а Любченко встретится с представителями ЕБА / коллаж "Сегодня"

Мы собрали все самые важные предстоящие события 3 августа в Украине и мире для читателей "Сегодня".

Украина

9:30 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела №9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций.

– Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела №9901/80/21 по иску Натальи Лавренюк об обжаловании указа президента Украины №64/2021 от 19 февраля 2021 года в части применения к ней санкций. 10:00 – Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию по делу Семена Семенченко (ул. Соломенская, 2а).

– Киевский апелляционный суд рассмотрит апелляцию по делу Семена Семенченко (ул. Соломенская, 2а). 10:00 - акция в поддержку Семена Семенченко возле Киевского апелляционного суда. Детали.

- акция в поддержку Семена Семенченко возле Киевского апелляционного суда. Детали. 10:00 – заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а).

– заседание Высшего совета правосудия (ул. Студенческая, 12а). 10:00 – заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция.

– заседание Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (ул. Крещатик, 22, к. 633). Трансляция. 11:00 – продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а).

– продолжение рассмотрения дела об убийстве журналиста Павла Шеремета в Шевченковском районном суде Киева (ул. Дегтяревская, 31а). 12:00 – Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о применении санкций по решению СНБО.

– Кассационный административный суд в составе Верховного суда продолжит рассмотрение дела № 9901/45/21 по иску ООО "Новый формат ТВ" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о применении санкций по решению СНБО. 12:45 – Кассационный административный суд продолжит рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ Выбор" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о санкциях.

– Кассационный административный суд продолжит рассмотрение дела № 9901/54/21 по иску ООО "ТВ Выбор" о признании противоправным и недействительным указа президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 о санкциях. 15:00 – встреча EБA с первым вице-премьер-министром Украины – министром экономики Украины Алексеем Любченко в онлайн-формате на платформе Zoom. Регистрация по ссылке.

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