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Суд щодо Семенченка і зустріч міністра економіки з ЄБА – анонси СЬОГОДНІ

3 серпня 2021 7:00

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Києві продовжиться суд з апеляції у справі Семена Семенченка, а у Олексія Любченка запланована зустріч з Європейською Бізнес Асоціацією

Суд розгляне апеляцію Семенченка, а Любченко зустрінеться з представниками ЄБА / колаж "Сьогодні"

Суд розгляне апеляцію Семенченка, а Любченко зустрінеться з представниками ЄБА / колаж "Сьогодні"

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 3 серпня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

  • 9:30 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи №9901/80/21 за позовом Наталії Лавренюк про оскарження указу президента України №64/2021 від 19 лютого 2021 року у частині застосування до неї санкцій.
  • 10:00 – Київський апеляційний суд розгляне апеляцію у справі Семена Семенченка (вул. Солом'янська, 2а).
  • 10:00 – акція на підтримку Семена Семенченка біля Київського апеляційного суду. Деталі.
  • 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
  • 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
  • 11:00 – продовження розгляду справи про вбивство журналіста Павла Шеремета у Шевченківському районному суді Києва (вул. Дегтярівська, 31а).
  • 12:00 – Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду продовжить розгляд справи №9901/45/21 за позовом ТОВ "Новий формат ТВ" про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 2 лютого 2021 року №43/2021 про застосування санкцій за рішенням РНБО.
  • 12:45 – Касаційний адміністративний суд продовжить розгляд справи №9901/54/21 за позовом ТОВ "ТВ Вибір" про визнання протиправним та нечинним указу президента України від 2 лютого 2021 року №43/2021 про санкції.
  • 15:00 – зустріч ЄБА з першим віце-прем'єр-міністром України – міністром економіки України Олексієм Любченком у онлайн-форматі на платформі Zoom. Реєстрація за посиланням.
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