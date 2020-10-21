Суд просят признать противоправным опрос Зеленского

Против президента Украины Владимира Зеленского подали иск с требованием запретить ему проводить всенародный опрос общественного мнения в день голосования на местных выборах 25 октября.

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В Окружной административный суд города Киева обратился житель Ивано-Франковской области, сообщает пресс-служба суда.

Он просит обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках.

Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.

К слову, в "Слуге народа" сначала ожидали, что президент Владимир Зеленский сам оплатит опрос украинцев 25 октября. Однако, как оказалось, его профинансирует президентская партия.

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Также мы писали о том, что глава Нацполиции Игорь Клименко заявил о возможных попытках срыва опроса президента Владимира Зеленского.

Ранее новости "Сегодня" объяснили, кто и как сможет проголосовать на местных выборах.

Все подробности в спецтеме Всеукраинский опрос 25 октября

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