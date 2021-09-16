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Суд в Молдове неожиданно запретил экстрадицию Чауса

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 сентября, 21:07
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По словам адвоката Александра Вишневого, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения"

В Молдове суд отказался удовлетворить запрос украинской стороны на экстрадицию бывшего судьи Днепровского района Киева Николая Чауса, который уже несколько месяцев находится под домашним арестом в Украине.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката Чауса Александра Вишневого.

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"Суд в Молдове принял решение об отказе в экстрадиции", – сказал Вишневый.

Экстрадиция Чауса

Адвокат отметил, что еще не ознакомился с текстом решения. По его словам, решение суда было "неожиданным и для защиты, и для обвинения".

"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", – добавил он.

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Судья Николай Чаус

  • Экс-судья Днепровского суда Николай Чаус фигурирует в двух уголовных производствах: НАБУ с 2016 года расследует дело о вымогательстве и получении взятки Чаусом, в котором судья является подозреваемым. Особенно он стал известен из-за закопанной банки с деньгами.
  • В то же время СБУ ведет расследование в уголовном производстве по факту похищения Чауса во время пребывания в Молдове, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины. Судья признан потерпевшим в этом деле.
  • 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области в одних трусах. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. Позже разыгрался настоящий триллер: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

Напомним, 4 августа суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Чаус подозревается в вымогательстве и получении взятки. НАБУ завершило дело Чауса и показало момент получения денег.

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