Україна
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Новини України

Суд в Молдові несподівано заборонив екстрадицію Чауса

Оксана Тесленко Оксана Тесленко Редакторка
16 вересня, 21:07
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами адвоката Олександра Вишневого, рішення суду було "несподіваним і для захисту, і для звинувачення"

У Молдові суд відмовився задовольнити запит української сторони на екстрадицію колишнього судді Дніпровського району Києва Миколи Чауса, який вже кілька місяців перебуває під домашнім арештом в Україні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на адвоката Чауса Олександра Вишневого.

Реклама

"Суд в Молдові прийняв рішення про відмову в екстрадиції", – сказав Вишневий.

екстрадиція Чауса

Адвокат зазначив, що ще не ознайомився з текстом рішення. За його словами, рішення суду було "несподіваним і для захисту, і для звинувачення".

"Подивимося, яка мотивація, коли отримаємо рішення", – додав він.

Реклама

Читайте також:

Суддя Микола Чаус

  • Екссуддя Дніпровського суду Микола Чаус фігурує в двох кримінальних виробництвах: НАБУ з 2016 року розслідує справу про вимагання та отримання хабаря Чаусом, в якому суддя є підозрюваним. Особливо він став відомий через закопаною банкою з грошима.
  • Водночас СБУ веде розслідування в кримінальному провадженні за фактом викрадення Чауса під час перебування в Молдові, а також незаконного переправлення його через державний кордон України. Суддя визнаний потерпілим у цій справі.
  • 30 липня Миколи Чауса виявили в одному з сіл Вінницької області в одних трусах. Він заявив, що його викрали і відвезли з Молдови. Пізніше розігрався справжній трилер: поліція збиралася передати суддю НАБУ, але його несподівано перехопила СБУ і повезла до Києва. Дійшло до того, що антикорупціонери на трасі переслідували машину СБУ і вимагали зупинки.

Нагадаємо, 4 серпня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Чаус підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря. НАБУ завершило справу Чауса і показало момент отримання грошей.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
Найпопулярніше сьогодні за 24 години
В тренді
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

16 вересня 1991. В селі Романівка на Житомирщині відкрито літературно-меморіальний музей-садибу родини Рильских...

Зануритись у той день
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.65

Євро (€)

31.52

Російський рубль (₽)

0.37

COVID-19 в Україні
5 744 випадків за добу
Докладніше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти