Судьи из народа: кто и как может стать присяжным в Украине (видео)

В основном они рассматривают дела об усыновлении и предоставлении принудительной психологической помощи

В Украине уже 25 лет работает суд присяжных, где люди из народа решают – виновен подсудимый или нет. Впрочем, он не дотягивает до американского или британского аналога. Кто может стать присяжным и сколько они получают, выясняли "Сегодня".

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Дело Шеремета – одно из немногих, которое рассматривает суд присяжных. В основном это дела об усыновлении и предоставлении принудительной психологической помощи. А по уголовным – могут рассматривать только высшую меру наказания – пожизненное заключение.

Предпринимательница Юлия Косенко – присяжная. Прошла отбор по предложению городских властей. И уже 6 лет рассматривает преимущественно гражданские дела.

"Мы, как простые люди, мы задаем вопрос, просто как люди. Можем чисто житейские вопросы спросить – как вам в этой ситуации? Формальности не юридические, а чисто человеческие", – говорит присяжная.

В Украине суд присяжных не похож на тот, что все привыкли видеть в американских фильмах. Там 12 присяжных, которые должны единогласно принять решение: виновен человек или нет. У нас – трое могут быть только в коллегии судей. И стать присяжным в Украине есть возможность не у каждого.

Есть четкие требования: украинское гражданство, постоянное проживание на территории, где находится суд, отсутствие судимости. Не могут попасть в суд присяжных чиновники разного уровня, адвокаты, правоохранители. В Украине присяжные – это люди, для которых работа в суде – не основная.

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Это скорее дополнительный заработок. В среднем – 380 гривен за час работы . И то, что "народные судьи" считают это не основной работой – очень мешает, убежден адвокат Игорь Фомин.

"Человек должен работать постоянно. Они должны быть думать об этом, не так, что пошли не думать, а потом снова думать. Ты должен послушать свидетелей, должен составить свою точку зрения об этом человеке", – говорит адвокат.

Сами служители Фемиды только "за" суд присяжных. Ведь это может значительно разгрузить их. Но само понятие "суд присяжных" нужно модернизировать и расширить.

Чтобы сделать украинский суд присяжных эффективным и независимым, народные депутаты подготовили новый законопроект.

"Наша инициатива направлена на то, чтобы во-первых популяризировать суд присяжных, поэтому и принимается отдельный закон. И во-вторых сделать такие процедурные моменты и создания и деятельности суда присяжных, которые не будут вызывать возражений ни у стороны обвинения, ни у стороны защиты и будут обеспечены как раз этим доверием к судебной власти в целом ", – говорит народный депутат Украины и один из авторов законопроекта о суде присяжных Федор Вениславский.

Ближе к лету нардепы должны проголосовать за соответствующий законопроект. Единственное, в чем пока не пришли к согласию – это возраст, с которого разрешено становиться присяжными – 21 или 25. Сейчас, присяжными могут быть украинцы не моложе 30 и не старше 65.

Желающих стать присяжными ищут местные власти. Перечень утверждают на два года, затем каденция присяжных идет, и процедура повторяется.

Видео: Сегодня

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Напомним, ранее судьи заявили о негативном осветлении их деятельности в СМИ и иностранном влиянии на судебную реформу в Украине.

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