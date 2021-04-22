Судді з народу: хто та як може стати присяжним в Україні (відео)

В Україні вже 25 років працює суд присяжних, де люди з народу вирішують – винен підсудний чи ні. Втім, він не дотягує до американського чи британського аналога. Хто може стати присяжним та скільки вони отримують, з’ясовували "Сьогодні".

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Справа Шеремета – одна з небагатьох, яку розглядає суд присяжних. Здебільшого це справи про усиновлення та надання примусової психологічної допомоги. А щодо кримінальних – можуть розглядати лише найвищу міру покарання – довічне ув’язнення.

Підприємиця Юлія Косенко- присяжна. Пройшла відбір за пропозицією міської влади. І вже 6 років розглядає переважно цивільні справи.

"Ми, як прості люди, ми задаємо питання, просто як люди. Чи можемо чисто житейські питання запитати – як вам в цій ситуації? Формальності не юридичні, а суто людські", – каже присяжна.

В Україні суд присяжних не схожий на той, що всі звикли бачити в американських фільмах. Там 12 присяжних, які повинні одностайно вирішити: винна людина чи ні. У нас – троє можуть бути лише у колегії суддів. Та й стати присяжним в Україні має змогу не кожен.

Є чіткі вимоги: українське громадянство, постійне проживання на території, де є суд, відсутність судимості. Не можуть потрапити до суду присяжних посадовці різного рівня, адвокати, правоохоронці. В Україні присяжні – це люди, для яких робота в суді – не основна.

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Це радше додатковий заробіток. У середньому – 380 гривень за годину роботи. І те, що "народні судді" вважають це не основною роботою – дуже заважає, переконаний адвокат Ігор Фомін.

"Людина має працювати постійно. Вони повинні бути думати про це, не так, що пішли не думати, а потім знову думати. Ти маєш послухати свідків, маєш скласти свою точку зору про цю людину", – каже адвокат.

Самі служителі Феміди тільки "за" суд присяжних. Адже це може значно розвантажити їх. Але саме поняття "суд присяжних" треба модернізувати та розширити.

Аби зробити український суд присяжних ефективним і незалежним, народні депутати підготували новий законопроєкт.

"Наша ініціатива направлена на те, щоб по-перше популяризувати суд присяжних, тому і приймається окремий закон. І по-друге зробити такі процедурні моменти і утворення і діяльності суду присяжних, які не будуть викликати заперечень ні в сторони обвинувачення, ні в сторони захисту і будуть забезпечені як раз оцю довіру до судової влади загалом", – каже народний депутат України та один з авторів законопроекту про суд присяжних Федір Веніславський.

Ближче до літа нардепи повинні проголосувати за відповідний законопроєкт. Єдине, в чому поки не дійшли згоди – це вік, з якого дозволено ставати присяжними – 21 чи 25. Зараз, присяжними можуть бути українці не молодші за 30 і не старші за 65-ть.

Охочих стати присяжними шукає місцева влада. Перелік затверджують на два роки, потім каденція присяжних спливає, і процедура повторюється.

Відео: Сьогодні

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Нагадаємо, раніше судді заявили про негативне висвітленні їхньої діяльності в ЗМІ і іноземний вплив на судову реформу в Україні.

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