Местами прохладно и дождливо: какой будет погода в Украине 14 октября (карта)

В западных областях температура опустится до 10 градусов тепла

В среду, 14 октября, в Украине будет преимущественно сухо. Дожди пройдут в западных областях.

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Об этом сообщает Укргидрометцент.

Как рассказали синоптики, сегодня осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области.

Температура на западе страны составит около 10-14 градусов тепла, в центре и на севере будет 17-21 градус, а в южной и восточной части страны – 20-24 градуса.

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Напомним, ранее мы сообщали, как в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Кроме того, недавно народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.

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