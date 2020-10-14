Українська
$ 28,25
33,34
  1. Последние новости Украины

Местами прохладно и дождливо: какой будет погода в Украине 14 октября (карта)

14 октября, 07:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В западных областях температура опустится до 10 градусов тепла

В среду, 14 октября, в Украине будет преимущественно сухо. Дожди пройдут в западных областях.

Реклама

Об этом сообщает Укргидрометцент.

Как рассказали синоптики, сегодня осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области.

Температура на западе страны составит около 10-14 градусов тепла, в центре и на севере будет 17-21 градус, а в южной и восточной части страны – 20-24 градуса.

В тренде
Зеленский поздравил сборную Украины с победой над Испанией

Реклама

Напомним, ранее мы сообщали, как в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

Кроме того, недавно народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

погода прогноз погоды Укргидрометцентр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работы
В Украине назвали профессии будущего: на кого учиться, чтобы не остаться без работыБизнес
Российская вакцина для украинцев: в
Российская вакцина для украинцев: в "Слуге народа" отреагировали на слова КачурыПолитика
"Я задам тебе пять важных вопросов": Зеленский обратился к украинцам (видео)Политика
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со средней
Украина отстает от мира: минимальная зарплата слабо соотносится со среднейЭкономика
"Оранжевые" Черкассы отказались вводить ограниченияДругие регионы
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые даты
Каникулы в Украине официально перенесли: Кабмин утвердил новые датыУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять