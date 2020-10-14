Местами прохладно и дождливо: какой будет погода в Украине 14 октября (карта)

В среду, 14 октября, в Украине будет преимущественно сухо. Дожди пройдут в западных областях.
Об этом сообщает Укргидрометцент.
Как рассказали синоптики, сегодня осадки ожидаются в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской области.
Температура на западе страны составит около 10-14 градусов тепла, в центре и на севере будет 17-21 градус, а в южной и восточной части страны – 20-24 градуса.
Напомним, ранее мы сообщали, как в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.
Кроме того, недавно народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать заморозков и снега.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк