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Суркисы VS ПриватБанк: Большая палата Верховного суда завтра рассмотрит дело на $350 млн

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
13 сентября, 22:04
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Против Суркисов выступает Кабинет Министров Украины
Компании, связанные с братьями Суркисами, ожидают погашения по своим депозитным вкладам / Коллаж "Сегодня"
Компании, связанные с братьями Суркисами, ожидают погашения по своим депозитным вкладам / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 сентября, Большая палата Верховного суда рассмотрит дела об обжаловании ПриватБанком решения по иску компаний, связанных с семьей Суркисов. Эта семья пытается взыскать с банка почти $350 млн.

Об этом сообщает портал "Новое время".

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Согласно делу № 757/7499/17, истцы – группа компаний – просили суд обеспечить иск об обязательстве ответчика выполнять условия депозитных договоров путем обязательства АО КБ "ПриватБанк" должным образом выполнять условия договоров в части начисления и выплаты процентов, а также пользования/распоряжения/возврат/выплаты денежных средств, размещенных на счетах истцов, и установление ряда запретов для банка.

Эти компании ранее выиграли все суды и теперь ожидают перечисления почти $350 млн на свои счета. Кабинет Министров Украины, в интересах которого действует Департамент по вопросам судебной работы Министерства юстиции Украины, намереваются оспорить данные вердикты.

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Предыстория

История судебных тяжб Суркисов с государством из-за ПриватБанка началась в 2017 году, когда Нацбанку предъявили 42 судебных иска по поводу ПриватБанка. В частности, истцами выступали Игорь и Григорий Суркисы, их отец Рахмиль Суркис, Светлана Суркис, Марина Суркис, Полина Ковалик (одна из акционеров А-Банка), А-Банк, футбольный клуб "Динамо", а также офшорные компании: Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

В 2019 году, суд отложил дело о национализации ПриватБанка из-за иска семьи Суркисов.

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