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Суркіси VS ПриватБанк: Велика палата Верховного суду завтра розгляне справу на $350 млн

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 вересня, 22:04
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Проти Суркісів виступає Кабінет Міністрів України
Компанії, пов'язані з братами Суркісами, очікують погашення за своїми депозитними вкладами / Колаж "Сьогодні"
Компанії, пов'язані з братами Суркісами, очікують погашення за своїми депозитними вкладами / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 14 вересня, Велика палата Верховного суду розгляне справи про оскарження ПриватБанком рішення за позовом компаній, пов'язаних з сім'єю Суркісів. Ця родина намагається стягнути з банку майже $350 млн.

Про це повідомляє портал "Новий час" .

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Згідно справі № 757/7499/17, позивачі – група компаній – просили суд забезпечити позов про зобов'язання відповідача виконувати умови депозитних договорів шляхом зобов'язання АТ КБ "ПриватБанк" належним чином виконувати умови договорів в частині нарахування та виплати відсотків, а також користування/розпорядження/повернення/виплати грошових коштів, розміщених на рахунках позивачів, і встановлення ряду заборон для банку.

Ці компанії раніше виграли всі суди і тепер очікують перерахування майже $350 млн на свої рахунки. Кабінет Міністрів України, в інтересах якого діє Департамент з питань судової роботи Міністерства юстиції України, мають намір оскаржити дані вердикти.

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Передісторія

Історія судових тяжб Суркісів з державою через ПриватБанку почалася в 2017 році, коли Нацбанку пред'явили 42 судових позови стосовно ПриватБанку. Зокрема, позивачами виступали Ігор та Григорій Суркіси, їх батько Рахміль Суркіс, Світлана Суркіс, Марина Суркіс, Поліна Ковалик (одна з акціонерів А-Банку), А-Банк, футбольний клуб "Динамо", а також офшорні компанії: Camerin Investments LLP , Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Lumil Investments LLP, Sofinam Investments LLP.

У 2019 році суд відклав справу про націоналізацію ПриватБанку через позов сім'ї Суркісів.

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