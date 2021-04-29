Свет! Камера! Мотор! Новинки Xiaomi представлены в Украине

АЛЛО и мировой технологический лидер компания Xiaomi сегодня представили в Украине новые продукты – смартфоны Mi 11 Ultra и Mi 11i, телевизор Mi TV Q1 75" и фитнес-браслет Mi Smart Band 6. Ознакомиться с новинками и оформить предзаказ вы можете по ссылке.

Mi 11 Ultra: революционный флагман Xiaomi

Mi 11 Ultra – это не только настоящая киностудия в кармане, а и премиум-флагман, который удовлетворит даже самого требовательного пользователя. Он получил лучшую в линейке Xiaomi тройную камеру, мощную мобильную платформу Qualcomm® Snapdragon™ 888, AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, революционную проводную и беспроводную турбозарядки на 67 Вт. Все три объектива обеспечивают превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. Mi 11 Ultra также имеет на задней части корпуса уникальный 1,1" AMOLED-дисплей с поддержкой Always-on Display, который может использоваться для просмотра уведомлений, превью селфи и др. Лимитированная партия Mi 11 Ultra поступит в продажу в конце мая по цене 44999 грн за конфигурацию 12+256 ГБ.

Mi 11i: элегантный и мощный смартфон с AMOLED-дисплеем и поддержкой Dolby Atmos®

Mi 11i предлагает чрезвычайную производительность благодаря мощной мобильной платформе Qualcomm® Snapdragon™ 888. Его 6,67" AMOLED DotDisplay имеет поддержку HDR10+, частоту обновления экрана 120 Гц и частоту дискретизации 360 Гц. Стереодинамики и поддержка Dolby Atmos® обеспечивают непревзойденный аудиоопыт. А большой аккумулятор на 4520 мАч и быстрая зарядка мощностью 33 Вт обеспечат работу устройства в течение дня. Смартфон поступит в продажу в середине мая по цене 18999 грн за конфигурацию 8+128 ГБ и 20999 грн за конфигурацию 8+256 ГБ.

Следующее поколение 4К – с телевизором Mi TV Q1 75"

Благодаря элегантному минималистичному дизайну с тонкими рамками и ножкой, подобной лезвию, Mi TV Q1 75" предлагает настоящий кинематографический опыт. С 75" 4K-дисплеем, изготовленным по технологии квантовых точек, и углом обзора 178° пользователи могут наслаждаться просмотром из любой точки комнаты. Телевизор работает на базе Android TVTM 10 и станет идеальным спутником домашних развлечений, а Netflix, YouTube и другие популярные приложения уже предварительно установлены на него. Старт продаж запланирован на июнь-июль. Телевизор можно будет приобрести по цене 59999 грн.

Mi Smart Band 6: на шаг впереди

Mi Smart Band 6 является новым представителем популярной линейки носимых устройств Xiaomi. Он получил 1,56-дюймовый полноэкранный AMOLED-дисплей, который предлагает картинку с плотностью пикселей 326 ppi и примерно на 50% больший экран, чем у его предшественника. Устройство включает 30 различных видов тренировок и может автоматически определять 6 самых популярных из них. Mi Smart Band 6 также поддерживает измерение SpO2, мониторинг пульса, расширенные функции отслеживания сна и многое другое. Новинка появится в магазинах 30 апреля по цене 1499 грн.