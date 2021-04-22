Сын экс-чиновника СНБО Гладковский объявлен в розыск: в чем его подозревают

Гладковский-младший проигнорировал три вызова в прокуратуру и у следователей лопнуло терпение

Сына бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря объявили в розыск, он подозревается в коррупции в оборонной сфере. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро.

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Гладковский является одним из восьми подозреваемых в деле "Оптимумспецдеталь", о подозрении ему сообщили еще в декабре прошлого года. В ведомстве отметили, что он проигнорировал три вызова в прокуратуру.

"По данным следствия, усилиями подозреваемого в 2015-2017 гг. "Оптимумспецдеталь" получало преференции при заключении договоров и расчетов с предприятиями "Укроборонпрома". За это лицо имело выгоду, которая, по договоренностям, должна была составлять 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли участников схемы. Таким образом только по одному договору обвиняемый получил 950 тыс. грн неправомерной выгоды", – сообщили в НАБУ.

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Напомним, НАБУ завершило расследование в отношении Гладковского и "схем" в оборонке еще в декабре 2020 года. Гладковский-младший в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, и часто эта продукция не отвечала каким-либо нормам качества, а цены на нее накручивались в разы.

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Также в марте 2019-го НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищениях в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова.

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