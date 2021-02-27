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"Таблеточный челлендж" в Сумах: две ученицы наглотались препарата от простуды

27 февраля, 21:38

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Полиция открыла производство по статье о доведении до самоубийства

В Сумах едва не повторилась трагедия с двумя девочками-подростками, которые решили отравиться лекарственными средствами.

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Как сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области, 16-летние первокурсницы напились таблеток от простуды в квартире одной из них, после чего сами вызвали скорую помощь. Каретой "скорой" они были доставлены в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Начальник отдела ювенальной превенции УПД ГУНП Сергей Тарасенко говорит, что это происшествие не связано с "группами смерти" и аналогичными челленджами в соцсетях. Но полиция все равно открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 120 УК Украины "Доведение до самоубийства", в рамках которого устанавливаются все обстоятельства и причины этого события.

Напомним, в Киеве 15-летний школьник наглотался спазмолитиков, его доставили в столичную больницу Охматдет, и сейчас его жизни ничего не угрожает.

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В Умани Черкасской области две девочки 14 лет напились таблеток дротаверина, чтобы таким образом привлечь внимание своих близких.

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А под Киевом в Боярке ученицы лицея выпили по 40 таблеток дротаверина – 13-летняя девочка погибла, а 12-летнюю смогли спасти.

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подростки самоубийство Сумы таблетки студентки челлендж группы смерти

Источник: Сегодня

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