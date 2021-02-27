"Пігулковий челендж" у Сумах: дві учениці наковталися препарату від застуди

Поліція відкрила провадження за статтею про доведення до самогубства

В Сумах ледь не повторилася трагедія з двома дівчатами-підлітками, котрі вирішили отруїтися лікарськими засобами.

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Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, 16-річні першокурсниці напилися таблеток від простуди у квартирі однієї з них, після чого самі викликали швидку допомогу. Каретою "швидкої" їх було доправлено до лікарні, їх життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Начальник відділу ювенальної превенції УПД ГУНП Сергій Тарасенко каже, що ця подія не пов’язана з "групами смерті" та аналогічними челенджами у соціальних мережах. Однак поліція все одно відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 120 КК України "Доведення до самогубства", у рамках якого встановлюються всі обставини та причини цієї події.

Нагадаємо, в Києві 15-річний школяр наковтався спазмолітиків, його доправили до столичної лікарні Охматдит, та наразі його життю нічого не загрожує.

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В Умані Черкаської області дві дівчинки 14 років напилися пігулок дротаверину, щоб таким чином привернути увагу своїх близьких.

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А під Києвом у Боярці учениці ліцею випили по 40 пігулок дротаверину – 13-річна дівчинка загинула, а 12-річну змогли врятувати.

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