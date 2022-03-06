Так бьет украинская артиллерия: видео уничтоженной техники оккупантов под Николаевом

Под Николаевом украинские военные уничтожили артиллерию оккупантов, нацеленную на город.
Соответствующее видео опубликовано на странице в Facebook Сухопутных войск ВСУ.
"Эти сломались, давайте других... Под Николаевом украинская арта уничтожила вражескую артиллерию", – говорится в подписи к видео.
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Под Николаевом противник деморализован
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что российские войска под Николаевом деморализованы и разбегаются.
"По данным нашей разведки, противник очень деморализован, разбегается назад в свои штабы и командные пункты. Их выпихивают обратно. После вчерашнего обстрела (по врагу. – Ред.) их по всей области догоняли. Сейчас самое оно, чтобы дальше их загнать. Техника (брошенная врагом. – Ред.), которая в полях, забирайте себе как компенсацию, передайте военным", – сказал Ким.
Оккупанты несут большие потери
Президент Владимир Зеленский заявил, что враг несет невиданные потери, а украинская армия удерживает все ключевые направления. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
"Контратакуют оккупантов под Харьковом, держат Николаев, Киев, Черниговщину, Сумщину, Донбасс… Мы наносим оккупантам такие потери, которые они не видели в самом страшном сне. Российская армия не вышла на запланированные рубежи, но вышла почти на 10 тыс. убитых российских военных – это парни 18-20 лет, почти дети. Солдаты, которым не смогли объяснить, за что они идут воевать. Россия точно могла бы дать этим своим людям что-то другое, кроме смерти", – подчеркнул глава государства.