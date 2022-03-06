Так б'є українська артилерія: відео знищеної техніки окупантів під Миколаєвом

Під Миколаєвом українські військові знищили артилерію окупантів, націлену на місто.
Відповідне відео опубліковане на сторінці у Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
"Ці зламалися, давайте інших... Під Миколаєвом українська арта знищила ворожу артилерію", – йдеться у підписі до відео.
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Під Миколаєвом противник деморалізований
Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що російські війська під Миколаєвом деморалізовані і розбігаються.
"За даними нашої розвідки, противник дуже деморалізований, розбігається назад у свої штаби та командні пункти. Їх випихають назад. Після вчорашнього обстрілу (по ворогові. – Ред.) їх по всій області наздоганяли. Зараз саме воно, щоб далі їх загнати. Техніка (кинута ворогом. – Ред.), яка у полях, забирайте собі як компенсацію, передайте військовим", – сказав Кім.
Окупанти зазнають великих втрат
Президент Володимир Зеленський заявив, що ворог зазнає небачених втрат, а українська армія утримує всі ключові напрямки. Про це він сказав у своєму новому відеозверненні.
"Контратакують окупантів під Харковом, тримають Миколаїв, Київ, Чернігівщину, Сумщину, Донбас… Ми завдаємо окупантам таких втрат, яких вони не бачили у найстрашнішому сні. Російська армія не вийшла на заплановані рубежі, але вийшла майже на 10 тис. убитих російських військових – це хлопці 18-20 років, майже діти. Солдати, яким не змогли пояснити, за що вони йдуть воювати. Росія точно могла б дати цим своїм людям щось інше, крім смерті", – наголосив очільник держави.