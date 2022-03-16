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Такого не было со времен Второй мировой: как изменилась жизнь украинцев

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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16 марта, 08:23
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Самая распространенная эмоция украинцев во время войны против РФ – гнев, а уже потом – напряжение, страх. При этом почти 90% людей чувствуют сплоченность
Украинцы рассказали, как изменилась их жизнь во время войны
Украинцы рассказали, как изменилась их жизнь во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

88% украинцев сообщают, что их жизнь изменилась "коренным образом" или "значительно" из-за вторжения России в нашу страну. Неделю назад этот же показатель составлял 72%.

Это данные национального опроса исследовательской компании Gradus Research, проведенного 8 марта (опрошено 1743 владельцев смартфонов 18-60 лет, проживающих в городах 50тыс+).

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Инфографика Gradus Research

Среди опрошенных людей 19% покинули свои дома:

  • переехали в населенный пункт в пределах своей области (29%);
  • в другую область страны (46%);
  • за границу (21%).

"Движения такого масштаба Европа не переживала со времен Второй мировой. Война идет с Востока, и гражданские уезжают на Запад в поисках безопасности. Все большее число украинцев пересекает западную границу страны — и я испытываю огромное уважение к нашим европейским соседям, неустанно оказывающим помощь женщинам, детям, старикам. И в этом переосмыслении своей страны, ее достоинства, ее силы, мы видим желание большинства тех, кто сейчас покинул свои дома, вернуться после окончания войны", — сказала основательница Gradus Research Евгения Близнюк.

Инфографика Gradus Research

Ожидаемо, отношение украинцев к РФ резко ухудшилось — 1 марта 81% опрошенных определили его как "негативное", а 8 марта этот показатель вырос до 88%. Война России против Украины стала главной причиной стресса украинцев – в основном из-за тревоги о безопасности близких. Вторая по распространенности причина стресса — осознание риска погибнуть во время боевых действий.

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Инфографика Gradus Research

Что интересно, распределение эмоций, которые испытывают украинцы в связи с ситуацией, за неделю не поменялось. На первом месте остается гнев (62%), и он намного опережает идущие за ним напряжение, страх и разочарование. Также большинство населения страны (86%) испытывает сплоченность.

Инфографика Gradus Research

Полные результаты опроса можно увидеть на сайте Gradus Research, по ссылке.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

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Период проведения поля: первая волна — 28 февраля-1 марта 2022 года, вторая волна — 8 марта. Размер выборки: первая волна — 2144 респондента, вторая — 1743 респондента.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

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