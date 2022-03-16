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Такого не було з часів Другої світової: як змінилося життя українців

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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16 березня, 08:23
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Найпоширеніша емоція українців під час війни проти РФ – гнів, а вже потім – напруга, страх. При цьому майже 90% людей відчувають згуртованість
Українці розповіли, як змінилося їхнє життя під час війни
Українці розповіли, як змінилося їхнє життя під час війни / Фото: Колаж: Сьогодні

88% українців повідомляють, що їхнє життя змінилося "докорінно" або "сильно" через вторгнення Росії до нашої країни. Тиждень тому цей показник становив 72%.

Це дані національного опитування дослідницької компанії Gradus Research, проведеного 8 березня (опитано 1743 власників смартфонів 18-60 років, що мешкають у містах 50 тис+).

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Інфографіка Gradus Research

Серед опитаних людей 19% залишили свої будинки:

  • переїхали до населеного пункту в межах своєї області (29%);
  • в іншу область країни (46%);
  • за кордон (21%).

"Зрушень такого масштабу Європа не переживала з часів Другої світової. Війна наступає зі Сходу, і цивільні їдуть на Захід у пошуках безпеки. Все більша кількість українців перетинає західний кордон — і я відчуваю величезну повагу до наших європейських сусідів, які неустанно надають жінкам, дітям, літнім людям прихисток. Але у тому переосмислені своєї країни, її гідності, її сили, ми бачимо бажання більшості людей, які зараз покинули свої домівки, після закінчення війни повернутися", – сказала засновниця Gradus Research Євгенія Близнюк.

Інфографіка Gradus Research

Очікувано, ставлення українців до РФ різко погіршилося. 1 березня 81% опитаних визначили його як негативне, а 8 березня цей показник зріс до 88%. Війна Росії проти України стала головною причиною стресу українців – в основному через турбування про безпеку близьких. Друга за поширеністю причина стресу – усвідомлення ризику загинути під час бойових дій.

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Інфографіка Gradus Research

Що цікаво, розподіл емоцій, які відчувають українці у зв'язку із ситуацією, за тиждень не змінився. На першому місці залишається гнів (62%), і він значно випереджає напругу, страх і розчарування, що йдуть за ним. Також більшість населення країни (86%) відчуває згуртованість.

Інфографіка Gradus Research

Повні результати опитування можна побачити на сайті Gradus Research за посиланням.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст з кількістю мешканців понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном.

Період проведення поля: перша хвиля — 28 лютого-1 березня 2022 року, друга хвиля — 8 березня. Розмір вибірки: перша хвиля — 2144 респонденти, друга — 1743 респонденти.

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

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