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Більшість українців упевнені у перемозі України на війні, яку розпочала РФ — опитування

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 березня, 23:52
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Найбільше люди вірять у сили ЗСУ
Українці вірять в перемогу над окупантами/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українці вірять в перемогу над окупантами/Фото: колаж: "Сьогодні"

Більшість українців впевнені у перемозі України у війні, яку розгорнула Російська Федерація. Люди вважають, що запорука перемоги — міць Збройних сил України.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

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Що показало опитування?

Перша хвиля дослідження показала, що у здатність України відбити наступ Росії вірять 82% людей, 8% — не впевнені, а 10% — важко відповісти. Друга хвиля дослідження показала, що у здатність України відбити наступ Росії вірять 86%, 7% — не впевнені, а 7% — важко відповісти.

Опитувані вважають, що запорука перемоги — це міць Збройних сил України. На другому місці — згуртованість та спротив українського суспільства. На третьому — військова допомога країн Заходу. Крім того, люди впевнені в силі санкцій проти РФ.

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У регіональному розрізі теж видно, що українці впевнені у здатності відбити наступ Росії.

Українці вважають найкращим результатом перемовин:

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  • Мир на умовах України — 47% (на першому рівні опитування), 48% (на другому рівні опитування);
  • Відведення військ РФ з України — 37% (на першому рівні), 32% (на другому рівні);
  • Припинення вогню — 9% (на першому рівні), 12% (на другому рівні);
  • Мир на умовах РФ — 1% (на першому рівні), 1% (на другому рівні).

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