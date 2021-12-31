Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 🎄 Що зміниться з 1 січня Зломовчання: огляд топ-серіалу Зломовчання: огляд топ-серіалу
СЬОГОДНІ Новини України

Ціни, політика чи зарплати. Що найбільше турбує українців – опитування

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
31 грудня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні провели опитування щодо ситуації в країні – які питання найбільше хвилюють українців, основні проблеми
Чим українці обурені найбільше
Чим українці обурені найбільше / Фото: Колаж: Сьогодні

Більшість українців незадоволені якістю життя в країні. Більше третини з них хвилює відсутність надії на те, що ситуація з економікою покращиться, ще майже стільки ж незадоволені зростанням цін на товари та послуги.

Про це йдеться у соцопитуванні дослідницької компанії Gradus.

Реклама

Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону. Розмір вибірки: 1000 респондентів.

Що показало опитування?

  • Відсутність надії на покращення ситуації в економіці – 35,6%. Найбільше не вірять у зміни люди від 45 до 60 років, а молодь від 18 до 24 років – навпаки, найменше голосувала за цей варіант.
  • За зростання цін проголосували 27,7% опитаних українців. Найбільше це питання турбує молоде покоління віком 18-24 років (36,4%).
  • Рівень зарплатні – 16,8% із усіх, хто проголосував. Своїми заробітками найбільше незадоволена молодь від 18 до 24 років (22,7%), а найменше – люди віком 55-60 років (10%). Якщо дивитись по регіонах, то жителі Києва рідше скаржаться на зарплату – лише 12,1%.
  • Політична нестабільність у країні – 13,7%. За цей пункт проголосувало найбільше людей від 55 до 60 років (20%), найменше цим питанням турбуються люди 25-34 років (8,4%).
  • Важко відповісти на це питання було 4,7% опитаним.
  • Варіант "інше" обрали 1,5% респондентів

Допомагайте країні відстежувати стан суспільства під час посткарантину – встановлюйте мобільний додаток Gradus.

Додаток для власників iPhone.

Реклама

Додаток для користувачів Android.

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

30 229

захворіло за тиждень в Україні

-28%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти