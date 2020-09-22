"Такого ужаса не видел еще никто": как Россия с моря заблокировала Крым (карта)

В рамках учений "Кавказ-2020" Россия перекрыла все морские и воздушные подходы к Крыму, соорудив "линию Маннергейма". Один из генералов Генерального штаба РФ Сергей Рудский заявил, что теперь в этом районе не прошмыгнет ни один корабль или самолет НАТО.

Реклама

Об этом сообщает Telegram-канал "Оперативная линия".

По его словам, это было сделано для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности вблизи оккупированного Крыма и черноморского побережья Кавказа со стороны НАТО.

Российское командование приняло ряд мер "для лучшего понимания" НАТО остроты момента и соорудили новую "линию Маннергейма" с гарантией, что до 3 октября к ней даже приблизиться никто не сможет, а не то, что ее форсировать или проникнуть за ее пределы.

Реклама

Лииния Маннергейма – это комплекс оборонительных сооружений между Финским заливом и Ладогой, длиной 132-135 км, созданный в 1920-1930 годы на финской части Карельского перешейка для сдерживания возможного наступательного удара со стороны СССР.

В тренде Элитный спецназ ВСУ десантировался с самолетов США: фото и видео

В свою очередь координатор Морской экспертной платформы Андрей Клименко на своей странице в Facebook опубликовал карту, как Россия заняла чуть ли не половину Черного моря для проведения учений. Желтые районы между Крымом и Одессой – это учения украинских ВМС, голубые – Черноморского флота РФ.

"Такого ужаса РФ (чтобы сделала все побережье оккупированного Крыма и своего Северного Кавказа запрещенными районами для мореплавания) не видел еще никто и никогда. А чего же ужас? А потому что в Черном море четыре корабля НАТО, а в воздухе недавно В-52 летали, а на суше американские и британские парашютисты", – написал он.

Напомним, с 21 сентября Россия начала учения "Кавказ 2020", которые проходят вблизи Украины. Помимо сухопутной составляющей, оккупанты развернули серьезные силы в Черном море. Так, сегодня задачи в море выполняют более 20 кораблей и катеров флота, в том числе флагман — ракетный крейсер "Москва", сторожевой корабль "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Азов" и "Новочеркасск", ракетные катера "Набережные Челны", "Ивановец", "Шуя" и "Р-60", а также ракетный корабль на воздушной подушке "Самум".

Видео: Минобороны РФ

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама