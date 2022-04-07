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Татьяна Черновол со "Стугны" уничтожила два вражеских танка, "Ураган" и БТР

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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7 апреля, 14:52
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Ирина Геращенко опубликовала интервью с экс-нардепом
Татьяна Черновол уничтожила технику РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Татьяна Черновол уничтожила технику РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол уничтожила два российских танка, "Ураган" и БТР. Все это она сделала с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

Об этом сообщила помощник народного депутата от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

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"Ребята сначала отнеслись ко мне скептически – смеется Татьяна Черновол. А потом поняли, что она одна среди них умеет управлять "Стугной". И теперь Таня заместитель командира взвода, лупящего по рашистам из "Стугны", – написала Геращенко.

На личном счете Черновол – два вражеских танка, "Ураган" и БТР.

"И незакрытое против нее дело ГБР по поджогу офиса ПР… Правда, о политике мы с ней не говорили. Только о войне, победе, мотивации и цветах. Таня – безбашенная (в хорошем и положительном смысле) и совершенно крутая", – отметила Геращенко.

"Удалось попасть в кабину": Татьяна Черновол подбила российский "Ураган"

Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Она отметила, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".

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"Из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" был сбит "Ураган". Ураган" – это машина залпового огня. Этот "Ураган" был сбит под Черниговом. Колонна "Ураганов" была обнаружена мной с крыши, до нее было больше трех километров", – сказала Черновол.

Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.

"Ураганы" тихонько двигались за деревьями. Нашла одну открытую площадку, где я одну машину поймала на мушку: пошла ракета, но по дороге "Ураган" успел заехать за березу, и ракета попала в березу. После этого "Ураганы" испугались, они остановились за посадкой, но кабина одного "Урагана" просматривалась между веток – удалось попасть в кабину. Стреляет очень страшно, такой грохот стоял", – рассказала экс-нардеп.

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Алексей Цыбко - воин-доброволец, бывший мэр города Смела (Черкасская область), спортивный функционер, экс-капитан сборной Украины по регби, мастер спорта. С первых дней вторжения российских войск ушел на войну. Сражался на территории Киевской области. Погиб во время освобождения Бучи, выполняя боевую задачу. В марте ему исполнилось 55 лет.

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