Татьяна Черновол со "Стугны" уничтожила два вражеских танка, "Ураган" и БТР

Бывший народный депутат Татьяна Чорновол уничтожила два российских танка, "Ураган" и БТР. Все это она сделала с помощью противотанкового ракетного комплекса "Стугна".
Об этом сообщила помощник народного депутата от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.
"Ребята сначала отнеслись ко мне скептически – смеется Татьяна Черновол. А потом поняли, что она одна среди них умеет управлять "Стугной". И теперь Таня заместитель командира взвода, лупящего по рашистам из "Стугны", – написала Геращенко.
На личном счете Черновол – два вражеских танка, "Ураган" и БТР.
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"И незакрытое против нее дело ГБР по поджогу офиса ПР… Правда, о политике мы с ней не говорили. Только о войне, победе, мотивации и цветах. Таня – безбашенная (в хорошем и положительном смысле) и совершенно крутая", – отметила Геращенко.
"Удалось попасть в кабину": Татьяна Черновол подбила российский "Ураган"
Бывший народный депутат Татьяна Черновол заявила, что уничтожила одну единицу реактивной системы залпового огня "Ураган" под Черниговом. Она отметила, что имеет звание младшего лейтенанта и служит в должности оператора ПТРК "Стугна".
"Из противотанкового ракетного комплекса "Стугна" был сбит "Ураган". Ураган" – это машина залпового огня. Этот "Ураган" был сбит под Черниговом. Колонна "Ураганов" была обнаружена мной с крыши, до нее было больше трех километров", – сказала Черновол.
Она сначала столкнулась с проблемой – вражеская техника ехала по дороге среди леса: ракета от ПТРК летит низко и может сдетонировать даже от веток.
"Ураганы" тихонько двигались за деревьями. Нашла одну открытую площадку, где я одну машину поймала на мушку: пошла ракета, но по дороге "Ураган" успел заехать за березу, и ракета попала в березу. После этого "Ураганы" испугались, они остановились за посадкой, но кабина одного "Урагана" просматривалась между веток – удалось попасть в кабину. Стреляет очень страшно, такой грохот стоял", – рассказала экс-нардеп.